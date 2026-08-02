Домашни посни крофни: Лесен и воздушен десерт што сите го сакаат

Ако сакате домашни крофни кои се убаво запечени однадвор и меки, лесни и меки одвнатре, овој рецепт е одличен избор.

Се прават без млеко и јајца, а со неколку едноставни трикови нема да се потопуваат во масло.

Состојки:

40 г свеж квасец

2 лажици шеќер

2 кесички ванилин шеќер

500 мл млака вода или минерална вода

4 лажици масло

рендана кора од 2 лимона

сок од ½ лимон

1 лажичка сол

600–700 г брашно

масло за пржење

Подготовка:

Прво, издробете го квасецот во околу 100 мл млака вода, додадете го шеќерот и оставете го неколку минути да се активира.

Потоа истурете ја преостанатата млака вода, додадете го маслото, ренданата кора од лимон, сокот од лимон и солта. Постепено додавајте го брашното, мешајќи, додека не добиете меко и еластично тесто.

Покријте го тестото со чиста крпа и оставете го на топло место околу половина час за да нарасне.

Префрлете го нараснатото тесто на набрашнета работна површина, месете го кратко и оставете го уште десет минути. Потоа развлечете го така што ќе биде со дебелина од приближно колку вашиот прст.

Извадете ги крофните со чаша или калап, потоа повторно покријте ги и оставете ги да отстојат уште 10-15 минути. Во тоа време, загрејте го маслото.

За да проверите дали маслото е доволно топло, ставете мало парче тесто. Ако веднаш плови и почне рамномерно да станува златно, температурата е соодветна.

Спуштете ги крофните во врелото масло и нежно поместете го тавчето за време на пржењето за да се испечат рамномерно. Кога долната страна убаво ќе порумени, свртете ги и пржете ги кратко од другата страна.

Извадете ги готовите крофни на хартиена крпа за да го отстраните вишокот маснотии.

Можете да ги послужите веднаш, наросени со шеќер во прав, или откако ќе се изладат, да ги наполните со џем, крем или друг фил по ваш избор.

Резултатот се меки, воздушести посни крофни со убава кора и доволно простор внатре за вашиот омилен фил.

извор:попара.мк

фото:Freepik