Доколку барате брз, здрав и хранлив рецепт што лесно се подготвува, овој домашен протеински леб е одличен избор. Совршен е за појадок или ужина и претставува здрава алтернатива на традиционалниот леб.

Состојки:

3 јајца

200 мл јогурт/кисело млеко

100 грама овесно брашно

2 лажици ленено семе

1 кесичка прашок за пециво

Прстофат сол

По желба: сончогледови или тиквени семки, како и зачини (оригано и сл.)

Подготовка:

Сите состојки измешајте ги во длабок сад додека не добиете мазна и хомогена смеса. Смесата истурете ја во силиконски калап или во плех обложен со хартија за печење. Печете во претходно загреана рерна на 180°C околу 30 минути, сè додека кората не порумени, а внатрешноста целосно се испече. Оставете лебот да се излади, а потоа чувајте го во фрижидер и консумирајте го во рок од три дена. Може да се замрзне исечен на парчиња, што овозможува практично планирање на оброците.

Овој протеински леб е богат со протеини, без додадени шеќери и без вештачки состојки – идеален за здрава и балансирана исхрана.