Живот и стил

Домашен протеински леб

2 мин. читање
Домашен протеински леб

Доколку барате брз, здрав и хранлив рецепт што лесно се подготвува, овој домашен протеински леб е одличен избор. Совршен е за појадок или ужина и претставува здрава алтернатива на традиционалниот леб.

Состојки:

  • 3 јајца
  • 200 мл јогурт/кисело млеко
  • 100 грама овесно брашно
  • 2 лажици ленено семе
  • 1 кесичка прашок за пециво
  • Прстофат сол
  • По желба: сончогледови или тиквени семки, како и зачини (оригано и сл.)

Подготовка:
Сите состојки измешајте ги во длабок сад додека не добиете мазна и хомогена смеса. Смесата истурете ја во силиконски калап или во плех обложен со хартија за печење. Печете во претходно загреана рерна на 180°C околу 30 минути, сè додека кората не порумени, а внатрешноста целосно се испече. Оставете лебот да се излади, а потоа чувајте го во фрижидер и консумирајте го во рок од три дена. Може да се замрзне исечен на парчиња, што овозможува практично планирање на оброците.

Овој протеински леб е богат со протеини, без додадени шеќери и без вештачки состојки – идеален за здрава и балансирана исхрана.

фото: freepik
Извор: Курир

 

Од истата категорија

Можеби ќе ви се допадне

To top