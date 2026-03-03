Добро скриена естрадна тајна: Љубомората го направила своето што Брена била скарана со оваа колешка

Неда Украден и Лепа Брена се сметаат за две од најпопуларните пејачки на поранешна Југославија, а нивната врска отсекогаш ја интригирала јавноста.

Иако во минатото не биле во добри односи, денес се колеги кои се почитуваат и ценат, а причина за нивната поранешна кавга беше Саша Поповиќ, за кого Неда пишува во својата нова книга „Зора је сванула“.

– Не е тајна дека Неда Украден и Саша Поповиќ беа во страсна љубовна врска кон крајот на осумдесеттите години. Оние кои ги паметат од тој период знаат дека многу се сакале, а колку се ценеле еден со друг, сведочи фактот дека тие останаа пријатели до последно – рекол изворот.

Кога нивната врска била во почетна фаза, токму поради Неда и членовите на „Слатки Грех“ и Лепа Брена биле бесни на Саша.

– Неда и Саша беа комбинација од некомпатибилни, и малкумина можеа да го поднесат тоа на почетокот и да разберат дека се заљубиле, дека не се кријат и дека гордо истакнуваат дека се заедно. Поповиќ долго време ја освојуваше Неда, а таа не се предаваше лесно. Токму во тој период започнаа конфликтите во „Слатки Грех“, обемот на работа, па додека машките членови на бендот не беа јасни што ќе прави со Неда, Лепа Брена мислеше дека се пријатели и дека се блиски за Неда да го заземе нејзиното место во бендот, што кај неа предизвикуваше гнев и љубомора. Не веруваше дека Неда има чувства кон Сале и дека тоа не е ништо друго. Понекогаш беше толку бесна што самата се смееше на непријатната шега „Што ќе се случи ако овој сега го јава“, иако знаеше дека тоа не е ласкаво за неа. Недовербата кон Поповиќ растеше меѓу неговите колеги и колешката сè додека не им призна дека тој и Неда се во љубовна врска и дека таа всушност го сака него, а не местото на Лепа Брена – тврди изворот, а оваа тајна ја откри самата Неда Украден во нејзината автобиографија, која штотуку ја презентираше.

Во еден дел од романот, во кој Неда пишува за својата љубов со Саша Поповиќ, таа допира и до љубомората на Брена.

-И токму кога ги пакував куферите и се спремав за Белград, телефонот заѕвони и го слушнав неговиот глас. Здраво, Неки, каде си? Сите прашуваат за тебе. Тука во бендот е вистински хаос, не знаат што се случува, што е вистината“, поради што пејачката се налути – се вели во книгата.

Годините поминаа и несогласувањата се решаваа природно, а денес Неда Украден и Лепа Брена имаат ист однос каков што го имаа пред Саша Поповиќ.

фото:You tube printscreen/Nenty News/ Instagram printscreen/lepabrenaa