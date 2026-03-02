До седум милиони случаи на рак можат да се спречат со свесност за причините

До четири од 10 случаи на рак во светот би можеле да се спречат со свесност за причините, според новиот извештај на Светската здравствена организација (СЗО) и нејзината Меѓународна агенција за истражување на ракот (МАИР).

Во новите испитувања се опфатени 30 фактори на ризик на коишто може да се влијае – почнувајќи од употребата на тутун до загадувањето на воздухот. Пушењето е најголема причина што може да се спречи, сочинувајќи удел во 15 отсто од новите случаи на рак во светот. Како втор причинител се наведени другите болести (инфекции), со 10 отсто, по што следи алкохолот – 3 отсто, според извештајот.

Преваленцата била многу поголема кај мажите отколку кај жените, со 45 отсто од новите случаи на рак што може да се спречат кај мажите во споредба со 30 отсто кај жените. Доминантна причина кај мажите е пушењето (23 отсто), додека болестите се водечки кај жените (11 отсто).

Истражувањето, патем, открива дека 37 отсто од сите нови дијагнози на рак во 2022 година се должат на причини што може да се спречат. Тоа е еквивалентно на околу 7,1 милион случаи на ниво на цел свет.

Според СЗО, се очекува Индија да го регистрира третиот најголем број нови дијагнози на рак во светот, по Кина и САД.

Следната сесија од годишниот состанок на Светскиот економски форум во Давос во 2026 година, се наведува, ќе ги разгледа и најновите истражувања и терапии за подобрување на превенцијата, откривањето и лекувањето на ракот и нивните ограничувања. (МИА)

извор:курир.мк

фото:Freepik