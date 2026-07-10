Дневен хороскоп: Петок 10. Јули 2026 година

ОВЕН

Денеска многи лично ќе ги сфатите зборовите и постапките на луѓето со кои работите. Вашата проценка е субјективна и може да извлечете погрешни заклучоци без да ја знаете целата вистина за ситуацијата. Не се преоптоварувајте со работата и пронајдете начин да ја ослободите нервната напнатост.

БИК

Денеска е многу добар ден за деловни преговори и секакви финансиски трансакции. Бидете внимателни што зборувате, бидејќи вашите зборови ќе имаат посебна моќ – тие би можеле и да ја мотивираат и да ја обесхрабрат другата личност. Имате тенденција да го сфаќате премногу лично она што другите луѓе го кажуваат и прават.

БЛИЗНАЦИ

Денеска некои од вас ќе мора да решат финансиско прашање кое ве мачи долго време. Тешко дека ќе можете да се потпрете на логиката, па затоа е подобро да се потпрете на вашата интуиција – таа ќе ви покаже што е во ваша полза. Размислете дали вреди да одржувате врска која повеќе не ви носи ништо добро.

РАК

Денеска можеби ќе имате различно мислење со вашиот партнер за некое прашање што влијае на вашата иднина. Ќе го надминете овој предизвик полесно доколку се ставите во кожата на другата личност и прифатите дека таа има право на мислење. Немојте нужно да одлучувате дека е незрела, дека не ве сака или дека е против вас.

ЛАВ

Денешниот е добар ден за завршување на работен или личен проект, затоа фокусирајте ги вашите напори во таа насока, бидејќи наскоро ќе имате нови потфати на кои ќе се посветите. Доколку се чувствувате нервозно или депресивно, не се преоптоварувајте и направете нешто што ќе ве успокои.

ДЕВИЦА

Денеска ќе биде особено плоден ден за уметниците и оние во креативни професии. Не грижете се дали другите луѓе ќе го прифатат она што сте го создале – дајте го најдоброто од себе. Вие сте многу сочувствителни и можно е некој близок до вас да има потреба од вашата помош и поддршка.

ВАГА

Бидете внимателни во односите со шефовите и претпоставените денеска. Доколку некој се обиде да ве натера да направите нешто што мислите дека е погрешно, тоа може да доведе до расправија и ќе ви биде доста тешко да молчите. Не сфаќајте сè што ви е кажано премногу лично, а ако, пак, имате важен разговор или преговори што претстојат, подобро е тоа да го одложите за друг ден.

ШКОРПИЈА

Денеска е многу добар ден за деловни преговори. Вашите комуникациски вештини ќе бидат на ниво и ќе го постигнете посакуваниот резултат. Не ги кријте вашите желби и потреби од партнерот, бидејќи доколку се надевате дека тој сам ќе погоди, можеби ќе чекате засекогаш.

СТРЕЛЕЦ

Не се предавајте на мрачни мисли денеска, а доколку се борите со работен или финансиски проблем, размислете што можете да направите за да бидете поефикасни и размислувајте позитивно. Имате желба да зборувате за вашите чувства, и доколку го направите тоа на вистински начин, ќе добиете поддршка од блиските.

ЈАРЕЦ

Денеска бидете подобронамерни кон себеси и направете нешто за да се чувствувате добро. Грижете се за вашиот изглед, купете си нешто убаво. Ќе ви биде многу добро доколку поминете малку време покрај вода, доколку е можно. Денот не е погоден за правење значајни промени или започнување нешто ново.

ВОДОЛИЈА

Денес малку почестете го вашиот ентузијазам и завршете ги задачите и проектите на кои работите. Можеби ќе се сретнете со некој од вашето минато или ќе се соочите со последиците од врската што сте ја прекинале. Обидете се да не се осврнувате назад и да се држите до старите ситуации и врски.

РИБИ

Не преземајте повеќе одговорности отколку што можете да се справите денеска само за да си докажете себеси и на другите дека работите многу. Доколку го направите тоа, сè што ќе направите е да се преоптоварувате и да се стресирате. На вашиот пријател веројатно му е потребна вашата помош – дајте му поддршка, но не обидувајте се да ги решите неговите проблеми.

извор:нетпрес

фото:freepik