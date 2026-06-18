Џуд Белингем ја бакна својата девојка додека партнерките на англиските фудбалери ја славеа победата над Хрватска – меѓу нив и сопруга која остана без целата облека

Победата на Англија над Хрватска (4:2) на стартот од Светското првенство не донесе емоции само на теренот, туку и на трибините во Арлингтон, Тексас.

По последниот судиски свиреж, англиските фудбалери се упатија кон своите најблиски за заедно да го прослават успешниот почеток на мундијалската авантура.

Во центарот на вниманието беше Џуд Белингем, кој по натпреварот доби бакнеж од својата девојка, инфлуенсерката Ешлин Кастро. Атрактивната Американка го следеше мечот облечена во дрес на Англија и седеше покрај родителите на фудбалерот – Дениз и Марк Белингем.

Романтични сцени имаше и кај капитенот Хари Кејн. Неговата сопруга Кејти Гудленд веднаш по натпреварот му честиташе за победата со прегратка и бакнеж.

Меѓу најзабележаните на трибините беше и Меган Пикфорд, сопругата на голманот Џордан Пикфорд. Таа откри дека доживеала вистинска непријатност при патувањето до САД откако останала без багаж.

„Никаква загубена куферска авантура немаше да ме спречи да дојдам и да го поддржам сопругот. Денес носам маица со која патував и позајмени фармерки“, напиша Меган на Инстаграм.

View this post on Instagram A post shared by Megan Pickford (@meganpickford_)



Англиските фудбалски убавици уште еднаш покажаа дека се неизоставен дел од големите фудбалски натпреварувања, а по убедливата победа над Хрватска имаа многу причини за славје.

Со освоените три бода, Англија го отвори Мундијалот на најдобар можен начин, додека атмосферата на трибините беше речиси подеднакво интересна како и случувањата на теренот.