Џонсон Мети со одлични резултати за првите шест месеци од фискалната година

„Џонсон Мети“ оствари силни резултати во првата половина од финансиската година (шесте месеци што завршија на 30ти септември 2025 година), што го одразува влијанието на трансформацијата во поекономичен и пофокусиран бизнис што генерира готовина. Про-форма основната оперативна добивка (без „Catalyst Technologies“ и „Value Businesses“) е зголемена за 38% по константна валута, а остварена е маржа од 12,4% во „Clean Air“, што е зголемување од 200 базични поени на годишно ниво и е на добар пат да се постигнат целите за маргина од 14% до 15% во 2025/26 година.

Се очекува новата рафинерија PGM да започне со работа во втората половина на 2025/26 година и да биде оперативна во календарската 2027 година. Добар напредок е постигнат во имплементацијата на бизнис моделот фокусиран на готовина, со значително подобрување на слободниот паричен тек во првата половина и се очекува значителен пораст во текот на целата година.

Лиам Кондон, главниот извршен директор, коментираше дека „по договорот за продажба на Catalyst Technologies, го трансформираме Џонсон Мети во високо фокусиран и енергичен бизнис што генерира готовина“. Тој додаде дека „гледајќи напред, со зголемениот моментум во ефикасноста и генерирањето готовина, Џонсон Мети е на добар пат да ги постигне своите среднорочни цели и да им обезбеди подобрен принос на акционерите“.

Имено, продажбата на „Catalyst Technologies“ за 1,8 милијарди фунти е на добар пат да биде завршена до првата половина од календарската 2026 година. Од нето приходите од продажбата, 1,4 милијарди фунти ќе им бидат вратени на акционерите: 1,15 милијарди фунти преку посебна дивиденда со консолидација на акции и 250 милиони фунти преку програма за откуп на акции.

Боријан Борозанов, оперативен директор за Европа напомена дека „нашиот тим е горд што игра витална улога во испораката на решенија за чист воздух што ги намалуваат емисиите од возилата и ги поддржуваат амбициите за зелена мобилност на нашата држава. Овие напори се совршено усогласени со планот за климатска акција на земјата и новата мапа на патот за чиста енергија, нагласувајќи ја нашата долгорочна посветеност кон овој регион, нашите луѓе и нашите партнери.“

Прогнозата на „Џонсон Мети“ за целата 2025/26 година е непроменета: се очекува да се постигне про-форма раст на основната оперативна добивка на горниот крај од средниот едноцифрен опсег, при константни цени на PGM и валута.