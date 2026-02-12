Џина Џиновиќ се „фрли“ на работа: Задникот и градите во преден план (видео)

Ќерката на пејачот Харис Џиновиќ, Џина Џиновиќ, се грижи за својот изглед, а сега сподели со своите следбеници како изгледа еден од нејзините интензивни тренинзи.

Џина, прво позираше во маичка за вежбање која ја истакнуваше нејзината витка фигура, додека нејзините извајани стомачни мускули беа во преден план.

Краткиот клип предизвика лавина од реакции откако Џина, која се запозна со свршеникот на мајка и Мелина, ја покажа својата завидна фигура и затегнато тело.

По краткото позирање, таа се фати за сериозна работа. Ги сними основните вежби за стомачни што редовно ги практикува за да одржува рамен и дефиниран стомак. А серијата повторувања и контролирани движења јасно покажаа колку е посветена на своите тренинзи.

Foto: printscreen instagram/djinadzinovic