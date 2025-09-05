Џејла Рамовиќ доби главна улога на филм: „Едвај чекам да ја види светлината на денот“

Младата пејачка и победник на „Ѕвезде Гранда“ Џеја Рамовиќ заплови во актерските води и доби една од главните улоги во филмот „Соновни писма“, во режија на Харис Дубица.

Филмот е базиран на истоимениот роман на Дубица и носи силна порака за важноста на зачувувањето на идентитетот, како и охрабрувањето на младите луѓе да останат и да изградат иднина во Босна и Херцеговина.

Харис Дубица е добро познато име на регионалната уметничка сцена, а публиката го памети и како режисер на бројни музички видеа за најголемите ѕвезди, меѓу кои Лепа Брена, Марија Шерифовиќ и Дино Мерлин.

Првите сцени од филмот се снимаа во Цазин, додека филмската екипа потоа се пресели во Сараево. За Џejла, ова искуство претставува посебен предизвик и нова животна страница.

– Септември е знак за нови почетоци и предизвици. Снимањето на филмот официјално започна, а со тоа и мојата прва улога – рече таа, откривајќи како се справила со својата нова улога:

– Многу е возбудливо и многу забавно. Целиот процес е многу полесен отколку што мислев, иако чувствував многу трепет и одговорност. Едвај чекам проектот да ја види светлината на денот.

Џејла откри и како дошло до соработката со Харис и нејзината прва улога во филмот.

– Харис ми се јави дури пред 5 години и ми кажа дека пишува книга и дека ме гледа во главната улога. Бев многу среќна бидејќи зошто да не, зошто да не ја отвориме вратата и во таа област? Луѓето со кои соработувам на овој проект се многу прекрасни. Имав нервоза и многу непроспиени ноќи посакувајќи сè да биде во ред. Многу сум среќна и горда – рече пејачката.

Судејќи според првите коментари, публиката со нетрпение очекува да го види нејзиното актерско деби и пораката што „Соновни писма“ ќе ја испрати до новите генерации.

