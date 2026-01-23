Џеј Ло одмина бездомник кој молеше за помош, па откако и рече „ќе им кажам на сите“, таа се предомисли (видео)

Џенифер Лопез е снимена како му дава пари на бездомник во Лос Анџелес, а овој нејзин потег го привлече вниманието на бројни корисници на социјалните мрежи.
Имено, папараците ја „уловиле“ по еден деловен состанок, кога тој ѝ пришол молејќи за пари. Таа поминала покрај него и влегла во автомобилот.
„Ќе им кажам на сите дека те видов“, рекол тој и пришол до автомобилот, а таа го спуштила прозорецот и му дала пари.
Jennifer Lopez was seen handing out some cold hard cash to a homeless man. https://t.co/GyvCm0Fc8c
🎥: BACKGRID pic.twitter.com/QvFFJtY9Za
— TMZ (@TMZ) January 21, 2026
„Џенифер, те сакам. Фала ти, Џенифер“, рекол тој и ѝ испратил бакнежи. Но, многу корисници на социјалните мрежи сметаат дека тоа не го направила од срце, туку дека сака да си го подобри угледот по Златните глобуси.
@colewalliser The Queen JLO!! She walked the carpet so close to it closing (it might have technically been closed at that point), so I was happy she was able to quickly stop. No messing around — just wham, bam, thank you, GLAM! #jenniferlopez #colewalliser #glambotbts #LiveFromE #goldenglobes @E! News @E! Entertainment ♬ original sound – Cole Walliser
„Се обидува да се извлече“, „Нејзиниот ПР тим напорно работи“, „Ја прочитала веста за снимателот на ‘Glambot’ и одлучила дека мора нешто да направи“, „Бездомникот е всушност платен актер“, „Жално“, се дел од коментарите на X.
фото:Instagram printscreen/ jlo