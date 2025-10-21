Десингерица не ја крие желбата да биде во врска со ријалити ѕвезда: „Не би пропуштил таква прилика“

Раперот Драгомир Деспиќ Десингерица изјави дека ќе биде со Милјана Кулиќ ако се разведе од сопругата.

Милјана Кулиќ вчера јавно призна во „Елита“ дека би сакала да биде новата девојка на Десингерица ако некогаш се разведе од сегашната партнерка Невена.

Драгомир сега проговори за таа изјава и рече дека местото на неговата нова девојка, во тој случај, ќе биде резервирано за Милјана.

– Не би пропуштил таква можност за врска. Ќе направам резервација, за ако некогаш се разведам, таа да има позиција – рече Деспиќ, а потоа откри што мисли, дали Милјана ќе го брка кога ќе го напушти реалното шоу, како што направи со некои пејачи:

– Па, сигурен сум дека ќе го стори – додаде раперот.

Деспиќ потоа откри дали некогаш ја запознал Милјана, а одговори во свој стил.

– Во автобус, можеби, кога одев на работа или нешто слично – кратко рече Десингерица за Информер.рс

фото: Instagram printscreen/ zorana_micanovic_official and dragomirdespic_design