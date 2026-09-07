Денес готвиме: Шкампи во доматен сос

Ова е едно од оние едноставни медитерански јадења во кои малку состојки создаваат богат и ароматичен вкус. Шкампите се подготвуваат во лесен сос од домати, бело вино, лук и магдонос, а презлата му дава на сосот пријатна густина. Најдобро се служат топли, со свеж леб за уживање во вкусниот сос.

Состојки:

1,5 кг шкампи

1 главица лук

1 китка магдонос

200 мл бело вино

200 мл доматен сос

1 главица кромид

2 лажици презла

масло

сол по вкус

Подготовка:

Во поголем сад загрејте малку масло, па пропржете ги ситно сечканиот кромид и лукот. Повремено додавајте по малку вода и динстајте околу 5 минути, додека кромидот омекне и стане кремаст. Додајте ги шкампите, па прелијте ги со доматниот сос и белото вино. Посолете по вкус. Посипете со презлата, покријте го садот со капак и гответе на умерена температура околу 10 минути. Важно е шкампите да не ги мешате со лажица. Наместо тоа, повремено протресете го садот за состојките и сосот рамномерно да се соединат. Пред крајот додајте го ситно сечканиот магдонос, повторно покријте и оставете да се готви уште 1–2 минути.

Послужете ги шкампите топли.

фото:Magnific