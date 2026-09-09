Денес готвиме: Колач од презреани банани

Состојки за колач со банана

Количината на состојки е доволна за плех за печење со димензии 20 x 30 см.

3 презреани банани, околу 300 г излупени

2 јајца

120 г шеќер

250 г брашно

1 прашок за пециво, 10 г

100 мл масло или 100 г растопен путер

150 г јогурт

1 ванилин шеќер

половина лажичка цимет, по желба

Доколку сакате, можете да додадете и 80 до 100 г сечкано чоколадо или една шака грубо сечкани ореви во смесата.

Како да направите колач од банана

Прво, изгмечете ги бананите со вилушка додека не добиете еднолична кашеста смеса. Не е потребно целосно да ги исечкате, бидејќи неколку мали парчиња банана ќе му дадат на колачот дополнителна текстура и поинтересен вкус.

Матете ги јајцата со шеќерот околу две минути, додека смесата не стане лесна и малку пенеста. Потоа додадете масло или растопен путер, јогурт и ванилин шеќер и накратко измешајте сè. На крај, додадете ги пасираните банани.

Измешајте го брашното со прашокот за пециво, а потоа додадете ги во смесата. Мешајте нежно само додека сите состојки не се соединат. Важно е да не го матите тестото предолго, во спротивно колачот ќе биде погуст.

Истурете ја подготвената смеса во плех што претходно сте го обложиле со хартија за печење и рамномерно распоредете го.

Ставете го колачот во загреана рерна и печете на 180 степени околу 30 до 35 минути. Пред крајот на печењето, проверете со чепкалка за заби. Кога колачот е готов, на чепкалката за заби треба да останат само неколку влажни трошки, но да нема трага од сурово тесто.

фото:Freеpik

извор:попара.мк