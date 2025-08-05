Ден 12: Наместо фенси ресорт, Миа Костова избра камперски одмор, а оттаму ниту инфлуенсерството не смее да трпи, само…

За Миа Костова многумина би рекле дека е фенси дама, традиционално фенси, но сепак одмерна и отмена во се’ она што го прави од својот личен и стилски печат, особено инфлуенсерскиот кој и е на ниво.
И токму кога повќето би помислиле дека Миа Костова пред крајот на летото ќе го помине во некој лукс- ресорт покрај море, Миа да, навистина е покрај море, ама последните летни денови ги мунува камперски.
Таа веќе 12-ти ден е во еден грчки камп од каде прати поздрав и едно инфлуенсерско видео кое никако не смее да трпи. А кога си во спој со природата, тогаш се’ e натурално и неизбежно од се’ она околу…
Па така, на Миа и успеа да се снима додека јаде лубеница, сакајќи во фокус да го стави накитот, арно ама непосакуван актер влета во приказната – оса која си дојде на своја терирорија, посакувана или не.
Сепак, излезе симпатично,па секој си го направи посакуваното.
Веруваме дека Миа ќе сподели уште интересни моменти од камперското искуство кое очигледно и годи, но и како тоа успева да се справи со родителските грижи чекајќи го синот Андрија да се врати во утринските часови додека мама загрижена го чека…
фото:Instagram printscreen/miandrija