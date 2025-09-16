Деколте во преден план – помладата ќерка на Здравко Чолиќ позира во провокативен фустан

За разлика од нејзината постара сестра Уна, помладата ќерка на Здравко Чолиќ, Лара, е само повремено активна на социјалните мрежи, а во една од нејзините најнови објави можевме да ја видиме во исклучително слободен стил.

Познатиот пејач Здравко Чолиќ има две ќерки, Уна и Лара, за кои долго време се зборува и пишува. Додека Уна редовно споделува фотографии од своите забави на разни дестинации на социјалните мрежи, нејзината сестра Лара ретко се појавува јавно.

Сепак, Лара објави неколку фотографии од одморот во Турција, позирајќи во црн мини фустан кој ги истакнуваше нејзините нозе и деколте.

Фустанот имаше голем отвор на врвот, а објавата на Лара веднаш предизвика лавина коментари.

Патем, Лара Чолиќ и Андрија Ѓ. раскинаа минатата пролет, а нашироко се шпекулираше дека тој ја оставил. Андрија е син на сопственикот на најголемиот синџир на теретани во регионот, и тие не беа во можност да ја одржат својата врска, па ја прекинаа по една година романса.

Здравко Чолиќ, за потсетување, откри детали за своите ќерки за кои никогаш порано јавно не зборувал во еден македонски подкаст.

– Не сум многу дисциплиниран, но сум кога треба. Постојано им го кажувам тоа на моите деца, знаете… Имам две ќерки кои се разгалени. Нормално… Па, и јас би бил разгален да бев на нивно место. Повторно, би очекувал повеќе од нив, знаете, но… – рече Здравко Чолиќ.

Foto: Printscreen/Instagram/laraacollic