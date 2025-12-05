„Дечкото не живее со неа!“ Соседите проговорија за бремената Милица Тодоровиќ

Милица Тодоровиќ наскоро ќе стане мајка. Пејачката во голема мера заврши со средувањето на собата и подготовката на првите работи за својот син.

Соседите, кои ја среќаваат речиси секој ден, беа повеќе од спремни да зборуваат за неа. Како што велат, се радуваат што таа повеќе не е со „лошите момци“.

– Сите ја сакаме Милица и кога слушнавме дека е бремена бевме пресреќни. Пред тоа беше во јавноста поради тој криминалец кој беше уапсен тука, како што рекоа, во нејзиниот стан и тоа нè изненади. Таа не е дете од таква средина и добро е што се ослободила од тој тип. Не знам кој е новиот дечко, внука ми ми кажува дека доаѓа. Тој не живее таму, но ѝ помага во сè. Претпоставувам дека ќе остане тука да живее. Секако сака бидејќи таму стигнале работи, некои дрвени работи, верувам дека е креветче и некои комоди за бебето. Што знам, што друго му треба сега на едно бебе, кога имав деца купив само креветче. Овие деца денес имаат автомобил штом ќе се родат и разни лулашки – вели еден сосед.

Девојка која работи во блискиот бутик истакнува дека пејачката е активно бремена.

– На почетокот не ја видовме, па дури и кога поминуваше покрај неа беше некако сериозна. Првите неколку месеци веројатно беа тешки за неа, тоа можеше да се прочита на нејзиното лице. Сега е повторно старата, насмеана, енергична и оди насекаде. Нејзината мајка е често таму и постојано влечат некои торби со работи, сега таа брои ситно.

Соседите велат дека ја виделе Милица во кафуле како пие кафе со нејзиниот кум Стеван Анѓелковиќ, а таа често застанува во ресторанот на Саша Ковачевиќ.

– Милица изгледа прекрасно, сите ја сакаме овде како да е наша. Сега е пред породување, но е активна – изјавила сосетката, која живее на влезот веднаш до нејзината куќа, со насмевка на лицето.

