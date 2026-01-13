Дарко Лазиќ отворено за бракот со Каќа: „Се омажи за пејач, не за поп“

Дарко Лазиќ ужива во љубовта со сопругата Катарина, а многумина се на мислење дека тој значително го променил својот начин на живот откако влегол во врска со неа.

Сега отворено зборуваше за својата љубов со Каќа и откри дали таа е љубоморна.

Каќа ги управува моите профили на социјалните мрежи, тоа не ме интересира. Одам на Инстаграм само повремено за да објавам некои фотографии, не ме интересира останатото. Не се плашам дали ќе прочита порака или ќе најде нешто што не треба – рече Дарко, а потоа додаде:

– Нема љубомора. Еве и сега ѝ кажав дека одам во тоалет, а стоев тука и разговарав со тебе. Таа е свесна и дека се омажила за пејач, а не за поп-ѕвезда – истакна Лазиќ низ смеа за српски Ало.рс

фото:Instagram printscreen/ darkolazicofficial