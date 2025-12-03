Дарко Лазиќ отктива што всушност се случува со брдото бакшиш на ромските веселби

Пејачот Дарко Лазиќ неодамна беше гостин во подкастот на Боки 13 и откри многу непознати детали од неговиот приватен и деловен живот.

Пејачот зборуваше за почетоците на неговата кариера, а откри и некои шокантни детали од неговиот приватен живот, што според некои е малку скандалозно.

Зборувајќи за работата, Лазиќ се осврна и на бакшишот, и откри колку заработуваат по вечер и како го делат.

– Кога се дели меѓу 15 пејачи и неколку музичари, станува збор за две, три илјади евра. Меѓутоа, кога се собира на куп, тоа е 50, 60, 70 илјади евра, призна тој.

– Кога луѓето го гледаат тоа на видеата, мислат: „Погледнете како се растура од пари…“ Колку среќа сето тоа да е мое… – продолжи Дарко.

Тој откри како да дели бакшиш на крајот. Пејачот призна дека повеќе не пее на свадби толку често како порано.

– Во мојот случај, сè е поделено подеднакво. Повеќе не настапувам на свадби, како порано. Настапувам на некои, но многу ретко. Пхонорарор го добивате преку бакшиш, па така изгледа. Ова се прави за да може да се види – објасни Лазиќ.

– Велам, на пример, дека чини десет илјади евра. Тој ми плаќа фиксен износ од моите десет илјади за време на прославата преку бакшиш. Тоа се нарекува гаранција – објасни пејачот во подкастот на Боки 13.

фото:Instagram printscreen/ darkolazicofficial