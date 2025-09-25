Дарко Лазиќ и неговата сопруга доживеале тешка сообраќајна несреќа

Дарко Лазиќ и неговата сопруга Катарина Лазиќ доживеале тешка сообраќајна несреќа на автопатот кај Генекс, во близина на Белградската арена.

Дарко Лазиќ и Катарина се враќале од промоцијата на новата песна на нејзината сестра Тијана Матиќ, снаата на Дарко, кога доживеале сообраќајна несреќа.

Во судирот учествувале автобус и автомобил, а автомобилот бил целосно уништен. Лазиќ го возел автомобилот, додека Каќа била на совозачкото седиште. Брзата помош веднаш ги превела двајцата.

Иако се свесни, тие се здобиле со сериозни повреди.

– Тие се свесни, но со сериозни повреди. Дарко беше извлечен од автомобилот, вратата беше исечена, а потоа и тој беше извлечен. Пожарникарите неколку минути го викаа и му рекоа да не ги затвора очите. Му ставија огрлица на главата и ја поправија. Само неколку часа пред несреќата, Каќа и Дарко се смееја во друштво на нејзината сестра, како и на поранешната сопруга на Дарко, Ана Севиќ, и нејзиниот сопруг Данијело. Дури се шегуваа дека Ана Севиќ ќе им го крсти следното дете, ако имаат.

– Ана Севиќ ќе биде кума на следното дете, ако даде Бог, зошто да не – додаде Катарина.

Дарко Лазиќ престанал да пие, а откако ја донел таа одлука, не почувствувал вкус на ниту капка алкохол.

– Воопшто не пијам. Мислам дека моето го испив. Има такви што ќе пијат за мене – нагласи тој.

Foto: printscreen/instgaram