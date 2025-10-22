Дара и Цеца се поткачија за рокерот од Македонија: „Пресилно ржење, не ми се допаѓа“

Рокерот од Македонија, Миодраг Маринковиќ, и покрај неговиот автентичен настап на сцената, го подели мислењето на жирито кога станува збор за неговата интерпретација.

Тој ги изведе песните „Годинe пролазе“ и „Дигни руку“ за кои доби пет гласа поддршка.

Миодраг најмногу ја импресионираше Цеца, која призна дека го сака во својот тим.

– Феноменален си за мене. Би сакала толку многу да работам со тебе и да уживам во тоа, и не ме интересира што вели некој, ти си најдобар за мене – рече Цеца, а Ана Бекута додаде дека личи на Џони Деп.

Иако не му даде глас, Кеба сакаше да го чуе како изведува од Хари Мата Хари, што младиот човек го направи.

– Се гледа дека имаш искуство и дека си тврд рокер, што го фалам, но тенорот во твојот глас е толку светол што би сакал да чујам малку Хари Мата Хари. Ти си оригиналот. Извини за ова не, но е како да, навистина си одличен, мислам дека требаше да „паднеш“ малку пониско во првата песна.

И покрај енергијата што ѝ се допадна, Дара се налути на начинот на кој пееше.

– Различен си, интересен и талентиран, но следниот пат би сакал да нема толку многу ржење. Принудено ржење. Имам право на свое мислење, мене лично не ми се допаѓа – Дара го даде своето мислење, со кое не се согласи Цеца, која го бранеше како одличен.

Неговото пеење не му се допадна ниту на Мили, кој објасни зошто не гласал за него.

– Не беше ни блиску до мојот глас. Гестикулираш наместо да пееш. Не пееш така, Тифа не пее така, Бебек не пее така. Твојот глас е јасен во височините. Тие песни не се за тебе, таков тип пеење. Половина од песните што ржеше, нема емоции во тоа ржење. Ми се допаѓа изгледот и енергијата, но другите песни – заклучи Мили.

Миодраг подоцна се обрати и на социјалните мрежи споделеувајќи го своето гледиште од искуството во „Ѕвездите на Гранд“.

-Јас сум презадоволен, пресреќен и прегорд на себе, јас знам од каде сум тргнал, каде сум сега и каде ќе стигнам, не постои успех преку ноќ. Луѓето што судат се оние што немаат храброст да го пратат патот на своето срце. Фала на сите за прекрасните коментари, многу ми значи, заклучи младиот натпреварувач.

фото:You tube printscreen/ Zvezde Granda