Дара Бубамара повторно си најде помлад дечко, еве со кого беше пејачката

Пејачката и членка на жирито на музичкото натпреварување „Ѕвездите на Гранд“, Дара Бубамара, синоќа настапуваше во еден клуб во главниот град, кога откри дека е повторно среќна во љубовта.

Дара откри дека не се води од мотото „помладо е послатко“, туку дека тоа едноставно се случило.

– Многу сум среќна, мислам дека го пронајдов мојот партнер кој ме исполнува емоционално и со внимание. Тој е истата енергична личност како и јас, смирен е кога треба, знае како да ме смири кога треба, да разговара со мене… Ме освои со сè. Искрено, не сакам многу да зборувам за мојот приватен живот, не затоа што имам што да кријам од него. Нема девојка, не е оженет, млад е, убав, згоден… Едноставно сакам да ја заштитам мојата приватност затоа што знам што ми се случи во моите минати врски – рече Дара, која го запознала и својот син со нејзиниот избраник.