Дара Бубамара открива како Кеба реагирал на екс- снаата во „Ѕвездите на Гранд“

Во студиото на Гранд се случуваат снимањата на шоуто „Ѕвезде Гранда“, а меѓу првите што пристигна беше Дара Бубамара.

Пејачката откри пред членовите на седмата сила дека приредила вистински настап на претходното снимање.

– Не знам дали ми е дозволено да ви го откријам тоа, но имав поента на вчерашното снимање, настап со двајца натпреварувачи. Едноставно не можев да издржам и се качив на сцената – рече Дара низ смеа.

Таа не го криеше својот ентузијазам за новата генерација кандидати.

– Кандидатите се одлични. Знаете дека сум искрена и дека би рекла кога некој нема поим, но пее толку добро што сум воодушевена – изјави пејачката.

View this post on Instagram A post shared by @sofijakaosofija

За време на снимањето на вчерашното шоу „Ѕвезда Гранда“, поранешната снаа на пејачот Драган Којиќ Кеба, младата Софија, привлече посебно внимание, а Дара откри како реагирала кога дознала.

– Не знаев дека навистина е снаата на Кеба и ја пофалив дека изгледа прекрасно и реков дека личи на Северина (се смее). Таа вели „Па, јас сум поранешна снаа“, во шок сум, во шок! Потоа решив дека синот на Кеба навистина има вкус. Кеба реагираше најнормално, дури ни на никого не кажа – рече Дара низ смеа и додаде:

– Во секој случај, на снимањето се случуваат многу убави работи, сè е спонтано и опуштено. Сите ме почитуваат и ценат.

фото:Instagram printscreen/darabubamara_official