Дара Бубамара откри зошто не посетува секс-шопови: „Моите пријатели ми купуваат…“

Пејачката Дара Бубамара вели дека е жив секс, и затоа не ѝ требаат работи од секс продавници.

Иако неодамна доби понуда да биде заштитно лице на синџир секс продавници, Дара Бубамара сега изјави дека не ги посетува овие продавници.

– Не одам во секс продавници, но моите пријателки ми купуваат корсети и градници од такви продавници, бидејќи се добри за настапи. Немам потреба да ги купувам таму, бидејќи јас сум жив секс! Затоа мажите ми се додворуваат каде и да се појавам. Имам палави немири во мене и тие се постојано активни – рече Дара Бубамара, а потоа се наврати на „Ѕвездите на Гранд“:

Пејачката потоа рече дека на некои колеги е трн во око и затоа негативно коментираат за неа.

– На некои колеги им пречи фактот што скокам од фрижидер, па плукаат по мене за да добијат малку маркетинг преку моето име. Сите овие се небитни ликови, ги нарекувам „шалабајзери“. Никогаш нема да ги чуете Цеца Ражнатовиќ, Здравко Чолиќ, Лепа Брена, Драгана Мирковиќ… да ме плукаат – рече таа и откри што ѝ било многу тешко во последно време:

– Тешко ми е бидејќи снимам секој ден, пеам секој викенд, имам приватни обврски, син, но сепак успевам сè да завршам. Многу сум организирана. Станувам пред девет часот, а потоа започнува акцијата… Имам цел тим луѓе кои се грижат за мене, бидејќи сакам луѓето да ме коментираат и да ми го пофалат изгледот. Се случува да „заминам во минус“ и премногу да се заморам од сè, но потоа земам една недела одмор и одам на море. Ќе го направам тоа наскоро, штом ќе заврши снимањето.

фото: print Screen/Instagram