Дара Бубамара од хонорарот од „Ѕвездите на Гранд“ си купила стан: За луксузната недвижнина дала баснословна сума

Пејачката Дара Бубамара наводно купила стан во Белград од хонорарите што ги добила како членка на жирито во „Ѕвезде Гранда“.

Според српските медиуми, Дара го пазарила имотот во луксузен кварт во Белград штом го потпишала договорот со Гранд.

– Дара добила 100.000 евра за една сезона во „Ѕвезде Гранда“, а бидејќи потпишала договор на три години, заработила вкупно 300.000 евра! ​​Таа одлучила да ги искористи тие пари и уште 50.000 евра, кои ги собрала од нејзиниот последен албум, за стан во Нов Белград. Важно ѝ е што белградската населба има обезбедување, а локацијата ѝ одговара и затоа што во непосредна близина се нејзиниот фризер, шминкер и стилист, кои ја негуваат за целото снимање, а особено сега за „Ѕвезде Гранда“ – вели извор близок до пејачката и открива како изгледа нејзиниот нов имот:

– Дара нè повика да ја вселиме. Станот е на втор кат, беж бојата доминира во него и сè го опремила луксузно. Таа ангажирала професионалци, кои се погрижиле сите детали во станот да бидат беспрекорни. Новиот дом на Дара има голема тераса, две спални соби и голема дневна соба. Единствено е што кујната е мала, но не ѝ треба поголема бидејќи ретко готви, најчесто јаде во ресторан или нарачува храна, особено затоа што е на посебна диета.

За пејачката, ова не е единствениот недвижен имот во Белград или Нови Сад.

– Дара веќе има два стана во Белград, двата на Дедиње, и моментално ги реновира. Сепак, не сакала да купи трет стан во таа област, па наместо тоа се одлучила за Нов Белград. Ова не значи дека Дара се преселила во главниот град, таа сепак ќе го поминува поголемиот дел од времето во Нови Сад, а ќе доаѓа тука само кога има деловни обврски – вели соговорникот и открива дека пејачката сè што заработува го вложува во недвижности:

– Се шегуваме со Дара дека е тајкун бидејќи сега има три стана во Белград, како и три во Нови Сад. Таа мудро одлучи да ги инвестира сите свои заработки во недвижности, за тоа ѝ симнуваме капа – открил извор за Информер.рс

фото:instagram printscreen/ darabubamara_official