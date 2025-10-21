Дара Бубамара ги напушта „Ѕвездите на Гранд“: Продукцијата пронајде нејзина замена

Пејачката Сања Вучиќ привремено ќе ја замени Дара Бубамара во жирито на музичкото натпреварување „Ѕвездите на Гранд“.

Дара не се појави на снимањето на новата епизода, а нејзината колешка пристигна во Кошутњак – видливо расположена и насмеана.

Сања за оваа пригода избра елегантна комбинација во црна боја: тесен фустан и јакна, кои ги надополни со црни очила за сонце и чанта во ист тон.

За потсетување, Бубамара зеде неколку дена одмор и отпатува во Дубаи за да се опушти и да ги наполни батериите.

Foto: printcsreen/instgaram