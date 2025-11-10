Дали знаевте зошто возовите немаат безбедносни појаси?

Безбедносните појаси се задолжителни во автомобилите. Авионите, автобусите и минибусите се исто така опремени со безбедносни појаси. Сепак, едно од најбрзите превозни средства – возот – речиси никогаш нема безбедносни појаси, што е изненадувачки за многумина, особено имајќи ги предвид брзините што ги достигнуваат некои возови.

На пример, во Велика Британија, возот Еуростар на линијата HS1 може да патува до 186 mph (околу 300 km/h), додека повеќето други возови се ограничени на 125 mph (околу 200 km/h).

Експертот за безбедност во сообраќајот, Томас Барт, објасни за „Reader’s Digest“ зошто патниците во возовите не се обврзани да користат безбедносни појаси.

„Главната причина е што безбедносните појаси не се потребни, освен во многу ретки случаи“, рече Барт, поранешен истражувач за преживување во Националниот одбор за безбедност на транспортот (NTSB).

Според него, ризикот од несреќи во возовите е значително помал отколку во автомобилите и авионите.

„Возовите работат во контролирани услови, со професионалци кои го надгледуваат сообраќајот и возат по пругите, што е побезбедно од околината во која се движат автомобили или авиони. Околината е толку безбедна што ризикот се оценува како прифатлив, без потреба од безбедносни појаси“, објаснува Барт.

При судири, возовите се однесуваат поинаку од автомобилите.

„Автомобил кој ненадејно застанува при судир доживува многу големи сили. Возот е многу голем и тежок и доживува многу мали сили кога се судира со релативно лесни предмети. Секако, во случај на челен судир помеѓу два воза, силите би биле високи, но ваквите инциденти се исклучително ретки“, објаснува експертот.

Статистиката ја потврдува безбедноста на патувањето со воз. Според Одборот за безбедност и стандарди на железницата (RSSB), патувањето со воз е повеќе од 20 пати побезбедно од патувањето со автомобил на исто растојание. Во споредба со патувањето со авион, има околу 20 смртни случаи на милијарда патувања со воз, во споредба со 117 на милијарда патувања со авион. Што се однесува до изминатите километри, има 0,6 смртни случаи на милијарда железнички километри, во споредба со 0,5 смртни случаи во воздушниот сообраќај.

извор:netpres

фото:Freepik