Дали работите во една од 9-те најстресни индустрии во 2026 година?

Дали некогаш сте се чувствувале целосно исцрпено по работа, прашувајќи се дали вашата работа е постресна од другите? Нова анализа од Welltory, апликација за управување со стрес и енергија, нуди некои неочекувани одговори.

Со оглед на тоа што прегорувањето и стресот на работа стануваат секојдневна тема, истражувачите се обидоа да откријат кои индустрии навистина вршат најголем притисок врз вработените. Нивната студија, заснована на податоци од 16 милиони корисници ширум светот, ги открива деветте најстресни кариери во 2026 година, врз основа на податоци од Соединетите Американски Држави.

Како беше спроведена студијата

Тимот на „Велтори“ анализираше податоци од 2025 година за да ги процени водечките индустрии во Соединетите Американски Држави. За да направат фер споредба, тие користеа статистички метод што ги намалува различните типови податоци на една скала од 1 до 100.

Потоа, индустриите се рангираат според седум клучни фактори што придонесуваат за стрес на работното место:

1. Просечни неделни часови – подолгото работно време честопати значи поголем работен притисок и помалку периоди на закрепнување.

2. Стапки на слободни работни места – високите стапки на слободни работни места обично укажуваат на недостиг на работна сила и преоптоварени тимови.

3. Стапки на повреди и болести на работното место – повеќе физички ризици се еднакви на повеќе стрес.

4. Просечна неделна заработка – пониската плата може да додаде финансиски притисок, особено во тешки работни места.

5. Стапки на отпуштања и прекини на работниот однос – несигурноста на работното место е еден од најсилните предизвикувачи на хроничен стрес.

6. Стапки на напуштање на работата – честите отказни укажуваат на прегорување и слаб морал на работното место.

7. Стапка на прегорување кај работниците – врвен индикатор за стрес: ментален замор, демотивација и исцрпеност.

Најстресните индустрии во 2026 година.

Анализата резултираше со листа на деветте најстресни индустрии за 2026 година:

1. Слободно време и угостителство, проценка на стрес 66

2. Професионални и деловни услуги, проценка на стрес 56

3. Транспорт и складирање, проценка на стрес 53

4. Рударство и сеча, степен на стрес 50

5. Приватни образовни и здравствени услуги, проценка на стрес 46

6. Информации, проценка на стрес 43

7. Градежништво, проценка на стрес 43

8. Малопродажба, проценка на стрес 43

9. Комунални услуги, проценка на стрес 43

Резултат: Стресот е системски проблем

„Овие податоци покажуваат дека стресот на работното место е предизвикан од начинот на кој е дизајнирана работата, а не само од природата на работата… Долгото работно време, недостатокот на персонал, ризикот од повреда и финансискиот притисок укажуваат на фундаментален проблем – нерамнотежа помеѓу барањата и закрепнувањето“, вели д-р Ана Елицур, експерт за ментално здравје во Велтори.

Д-р Елицур додава дека човечкиот мозок не прави разлика помеѓу физичка опасност, финансиски грижи или преоптоварување со информации.

„За вашето тело, сè е ист тип на стрес. Одговорот е идентичен – покачен кортизол, забрзан пулс и акумулиран замор“, додаде таа.

Кога ова ниво на стрес станува постојано низ цели индустрии, тоа создава брановидни ефекти далеку над индивидуалното исцрпување.

„Тоа престанува да биде индивидуален проблем. Станува системски проблем – видлив во високите стапки на флуктуација, опаѓачката продуктивност и работната сила која е помалку прилагодлива и генерално помалку здрава“, додаде таа.

Ова истражување покажува дека компаниите треба да се фокусираат на рамнотежата помеѓу работата и приватниот живот и менталната благосостојба на вработените во 2026 година. Бидејќи на долг рок, одржливите перформанси не се однесуваат само на тоа колку напорно работиме – туку на тоа колку добро се опоравуваме.