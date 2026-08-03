Дали правиме грешка ако не се тушираме по морето?

Морската вода не влијае на сите исто. Некои луѓе нема да забележат никакви ефекти, но други може да доживеат чешање, печење или црвенило. Може да биде особено непријатно ако има гребнатини на кожата, мали рани или иритации од бричење или депилација со восок, бидејќи солта во таквите области може да го зголеми чувството на печење. Краткото плакнење со чиста вода по излегувањето од морето помага да се отстрани солта и да се намали ова чувство.

Морето не е само сол и вода

Морската вода не е стерилна. Таа е дом на бројни микроорганизми, планктон и алги, а нивните ситни остатоци можат да завршат на кожата или костимот за капење по пливањето. Во повеќето случаи, ова не предизвикува проблеми.

Сепак, кај почувствителните луѓе, како и по поминување време во вода со зголемена концентрација на алги или други организми, може да се појави осип, чешање или црвенило. Затоа, туширањето не само што ја отстранува морската сол, туку и другите остатоци што останале на телото за време на пливањето.

Проблемот со влажниот костим за капење

Морската вода останува и во ткаенината на костимот за капење. Ако не го соблечеме долго време, кожата е истовремено изложена на влага, сол, топлина и триење. Иритација може да се појави во наборите и деловите од телото каде што костимот за капење цврсто се прилепува за кожата. Затоа, препорачливо е да го соблечете влажниот костим за капење и да го исплакнете телото по последното капење во денот.

Кога и како да се туширате?

Ако влегувате во море неколку пати во текот на денот, нема потреба да користите гел за туширање и шампон по секое капење бидејќи пречестата употреба на средства за чистење може да ја исуши кожата. Доволно е да се исплакнете со обична вода за да се отстрани вишокот сол, песок и други морски остатоци.

По последното капење во денот, се препорачува потемелно да се истуширате, а потоа на сè уште малку влажната кожа да нанесете хидратантен лосион или крем. Исто така, добро е темелно да ја исплакнете косата, а ако е особено сува, може да помогне регенератор или хидратантна маска.

Ако по пливањето се појават изразени црвенила, интензивно чешање, осип, оток или други необични симптоми кои не исчезнуваат, не претпоставувајте веднаш дека само морската сол е одговорна за нив.

За многумина, чувството на сол на кожата е неразделно поврзано со летото и одморот. Сепак, кога ќе завршите со пливањето за денот, неколку минути под туш се лесен начин да ја ослободите кожата и косата од сите остатоци од морето.

извор:попара.мк

фото:Freepik