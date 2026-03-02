Дали е штетно ако не ја миете косата 7 дена?

Еве што ќе се случи ако не ја миете косата седум дена.

Повеќето луѓе ја мијат косата еднаш или двапати неделно, некои жени се приморани да го прават тоа почесто. Но, што ако периодот помеѓу миењата е подолг? Одговорот го дава козметологот и претставник на Американското здружение за козметологија, д-р Стивен Лајн.

Добро или лошо?

Докторот вели дека немиењето на косата повеќе од една недела може да биде и добро и лошо во зависност од состојбата на вашиот скалп и коса, и истакнува дека ќе забележите следново: „Количината на масло на вашата коса се зголемува, бидејќи скалпот имал време да ги произведе тие природни масла. Тие можат да ја негуваат косата и да обезбедат влажност, па затоа ќе изгледа посјајно и поздраво.“ Како резултат на тоа, ќе забележите некои промени во текстурата на вашата коса, што може да биде благослов или проклетство – во зависност од типот на вашата коса.

Ќе зајакне дел од косата

Ако имате брановидна коса, прескокнувањето на миењето може да помогне бидејќи ќе ја зајакне природната текстура на косата. Но, ако имате мрсна коса и скалп, насобирањето масло може да ја влоши состојбата, правејќи ја косата да изгледа помасна. Косата може да се оштети од многу причини, поради лош третман, исхрана, стрес и здравствени проблеми. Д-р Лајн наведува дека честото миење на косата може да биде дополнителна причина.

Косата може да почне да опаѓа

„Ако не ја миете косата долго време, таа и вашиот скалп ќе акумулираат масла, нечистотија и мртва кожа. Ова може да доведе до иритација на скалпот, што ќе го направи да чеша и да се лупи“, вели докторот, додавајќи дека може да се појави прекумерен раст на бактерии или габи ако скалпот е влажен и на него има остатоци од мртви клетки на кожата, што може да предизвика инфекции и непријатен мирис. Дури и опаѓањето на косата може да биде резултат на ретко миење.

извор:курир.мк