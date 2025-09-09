Дали доживеала оргазам или не? Овие знаци не можат да ве измамат

Иако не постои апсолутно точен начин да кажете дали сте ја задоволиле, барате одмор по поинтензивни движења, грчеви во мускулите и шемата на дишење помага.

Повеќето ќе се согласат дека глумењето оргазам е глупост што не носи бенефит од никој, затоа што партнерот нема ни да знае дека не е „задоволен“, а актерот кој глуми ги намалува шансите да го доживее со истиот партнер следниот пат.

Додека околу 30% од жените немаат проблеми редовно да доживуваат кулминација, другите 70% го доживуваат поретко – на секои петти сексуален однос, дури 15% сметаат дека никогаш не доживеале сексуален оргазам или го доживеале само еднаш или два пати во животот.

Дишењето и тишината открива пред гласното стенкање. Најсигурни и јасни знаци на оргазам се грчење на мускулите – најчесто вагиналните. Истотака, може да се појават и грчеви во нозете.

Тоа што глуми не значи дека не ужива. Дури и она да глуми оргазам,не мора да значи дека не ужива во сексот. Истражувањата покажале дека кај жените најголемата активност во центрите за уживање во мозокот за време на сексот, односно на патот до оргазмот е додека пред самата заврѓница активноста нагло паѓа. Кај мажите пак, активноста на тие делови е најсилна во времето на самата ејакулација.

Околу 75% од жените признаваат дека го лажирале оргазмот со гласно стенкање од едноставна причина – дека партнерот не се ни потрудил да ја доведе до кулминација.

Стравот и несигурност е мотив кај жените кои не се чувствуваат добро во своето тело, а со таа причина се оправдуваат жените со слаба самодоверба,со помалку сексуално искуство или пак само тие сметаат дека нешто не е во ред со нив бидејки неможат да го достигнат врвот во сексот. Тоа е причината која тртина од жените го практизираат “лажирање на врвот од задоволство”.

фото:Freepik

извор:popara.mk