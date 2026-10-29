Дајана Пауновиќ откри во какви односи е со Жика Јакшиќ по разводот – многумина се шокирани од изјавата

Поранешната сопруга на Жика Јакшиќ, Дајана Пауновиќ, во една прилика откри во какви односи се денес. Таа се присети и на тоа како започна нивната љубовна приказна.

– Се познававме нешто порано, но тогаш започна нашето малку поинтензивно дружење. Во околината во која се наоѓате поминувате многу време со луѓе кои имаат слични интереси и природно е таму да си најдете партнер. Да, нашата љубов започна таму, а плод на таа наша голема љубов е нашиот син Душан кој ни го окупира секој ден 24 часа дневно и секој фокус е и ден-денес на него. А Жика и јас одлично функционираме и кога е во прашање нашиот приватен живот, иако не сме љубовни партнери, но сме партнери низ животот. Ние сме семејство. Знам дека многумина кои сега се разведуваат се прашуваат како тоа толку добро функционираме, но мислам дека Жика и јас тоа го кажавме уште одамна – рече Дајана и откри како изгледа животот на мајка со еден сериозен пубертетлија:

– Тоа се сериозни главоболки и сериозна грижа. Душан сега во февруари полни 13 години. Се фаќам сто пати за глава и си велам: „Боже, како ли им е на мајките со две, три, четири, пет и повеќе деца?“ Со него едвај излегов на крај, некако се договараме. Секако, секогаш постои мито и корупција. Ти мене ова, јас тебе она. Договорот функционира, но дека е многу тешко време за одгледување дете, тешко е. Шегата на страна, ги вложувате сите ваши напори и целото наше семејство е насочено само кон него, за да го извлечеме најдоброто од него и да го научиме. Пак, покрај тоа ја имате и школата, друштвото кое некаде го социјализира. Можеби поминува и повеќе време со нив отколку што е дома и тоа на крајот на краиштата го обликува. Но, мислам дека ги зема предвид основните морални начела, иако сега е пубертетлија. Тој мисли дека за сè е во право, јас едно, тој десет, но добро. Тој е добар, добро дете од добро семејство и ќе дадеме сè од себе да биде добар момак кога ќе порасне.

Дајана раскажа и каков е Јакшиќ како родител.

– Жика сака еден малку војнички систем на воспитување и е поцврст во своите одлуки. Поригиден е и има став. Меѓутоа, јас полудувам трипати дневно. Ќе кажам нема ништо, а после тоа тој ќе дојде, ќе ме гушне: „Мајко само да те видам, не те видов денес цел ден“. Знае како да ми пристапи, тој точно знае што ѝ треба на една женска личност, особено на мајка. И кога така ќе ме гушне и ќе каже уште два-три убави збора, јас тогаш паѓам и од мојата казна нема ништо. Можеби тогаш јас сум дури и добриот полицаец. Колку и да изгледа кај Жика дека сум опасна, мислам дека тој е поопасен од мене.

Инаку, Жика Јакшиќ зад себе има два брака, а во една прилика откри дека и двата пати тој бил тој што побарал развод.

– И двата пати одлучив дека сакам развод. Не беше лесно да се донесе таа одлука, ниту пак таа се донесува во афект. Човек мора прво да се бори за да го зачува бракот, но кога ќе види дека не може, треба да пресече. И да се потруди штетата да биде што помала. Кога престанав да се чувствувам добро во браковите, излегував од нив. Не би сакал да звучи како да се правдам, но така навистина беше најдобро за сите. Ако е за некаква утеха, со двете поранешни сопруги сум во супер односи, сè надминавме на цивилизиран начин – рече Жика и истакна дека така било најдобро за сите.

фото:Instagram printscreen/dajana.paunovic