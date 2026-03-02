„Да ти потечат лиги“: Сузана Гавазова тоа умее да го направи баш сочно и неодоливо, за алал

За Сузана Гавазова е добро познато дека важи за ѕвезда на естрадa, домаќинка по дома, посветена мајка, и предана сопруга… Или што би рекле комплетна жена за сите времиња.

Гавазова кога не е на сцена, нејзината главна работа е во домот, ообено онаа во кујната.

Почнува уште рано, па како вистинска домаќинка подготвува појадок, па нешта одат со ред, ручек, вечера и секако десерт.

Арно ама, Сузето не застанува тука, па знае да излезе и од редовната пракса на богатото семејно мени и да тргне во експериментирање со други кујни освен традиционалната македонска каде доминира манџата.

Овој пат, изборот беше на ителијански лазањи ала Сузе кои само од гледање прават да ти потечат лиги.

Сепак, она што може ние да го заклучиме, е дека главниот зачин од кујната на Сузе се вика љубов, а кога нештото се прави вака од чисто задоволство, тогаш совршениот резултат е неминовен- задоволни и полни стомаци подготвени за репете.

фото:instagram printscreen/suzanagavazova