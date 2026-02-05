Чоколадна торта со мандарини

Уникатен колач кој го комбинира интензивниот вкус на чоколадо со нежен фил од ванила сирење и сочни мандарини. Сочната и мека чоколадна основа е во совршен контраст со кремастото сирење, додека мандарините му даваат на целиот колач свеж и лесен овошен акцент.

Состојки:

Тава: 20 × 30 см

5 јајца

180 гр шеќер

125 мл масло

125 мл млеко

50 гр темно чоколадо (растопено)

220 гр мазно брашно

4 лажици какао

1 лажичка прашок за пециво

Смеса со сирење:

450 г крем сирење

1 јајце

2 лажици прашок за пудинг од ванила

4 лажици шеќер во прав

околу 300 г мандарини (добро исцедени)

шеќер во прав за посипување

Подготовка:

Матете ги јајцата со шеќерот додека не добиете лесна и пенеста смеса. Додадете го маслото и млекото, потоа додадете го растопеното чоколадо и промешајте кратко. Просејте го брашното, какаото и прашокот за пециво и измешајте ги во смесата. Истурете ја смесата во тава обложена со хартија за печење. Наредете половина од мандарините врз тестото. Во сад измешајте го сирењето, јајцето, прашокот за пудинг и шеќерот во прав. Со лажица наредете ја смесата од сирење во купчиња врз тестото. Додадете ги преостанатите мандарини. Печете на 180°C околу 40 минути. Уживајте!

фото:Freepik

извот:курир.мк