Чиста еротика: Пејачката на 40-годишна возраст е „жешка“ и „гори“ на плажа

Пејачката Весна Ѓогани објави провокативна фотографија која предизвика лавина од реакции.

Весна Ѓогани моментално престојува со своето семејство на море, од каде редовно објавува фотографии во костим за капење, што беше случај и сега.

Иако наскоро ќе наполни 47 години, Џогани има фигура на која многу жени би ѝ завидувале.

Пејачката сега сподели серија фотографии од плажа, а една особено го привлече вниманието на сите.

Имено, таа седеше на песок, со раширени нозе, што ги остави мажите без зборови. Во преден план беа нејзините гради, како и нејзините затегнати нозе без ни трага од целулит.

Покрај тоа, таа објави фотографии каде што следбениците можеа да го видат нејзиниот струк и задник од сите агли.