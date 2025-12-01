Љубов и секс

Четири мали интимни тајни што мажите целиот живот ги кријат од жените

2 мин. читање
Четири мали интимни тајни што мажите целиот живот ги кријат од жените

Верувале или не, постојат аспекти на интимноста за кои мажите ретко зборуваат. За подобро да ги разберете нивните желби и потреби, треба да ги знаете овие 4 работи што многу мажи ги чуваат за себе.

1. Понекогаш посакуваат повеќе страст од ваша страна
Исто како жените, мажите понекогаш сакаат повеќе енергија, спонтаност и страст. Ова не значи ништо екстремно – само малку поинаков пристап од вообичаениот.

Еве неколку едноставни начини да го постигнете ова:

Преземете иницијатива: Ако тој обично иницира интимност, изненадете го повремено. Понекогаш е доволен само бакнеж што јасно кажува што сакате.

Истражувајте заедно: Додатоци како масло за масажа или едноставни реквизити можат да внесат свежина – секако, само ако и на двајцата ви е удобно.

Изненадете го со вашиот изглед: Мажите се визуелни суштества, па затоа женствените парчиња облека веднаш ќе го привлечат неговото внимание.

Бидите вербални: Кажете што сакате.

2. Им се допаѓа кога повремено ја преземате контролата – но не постојано
На повеќето мажи им се допаѓа кога нивната партнерка повремено ја води играта. Тоа не мора да биде честа појава – само повремено. Ако таквата идеја ви изгледа малку застрашувачка, имајте на ум дека неговата реакција веројатно ќе биде многу позитивна и охрабрувачка.

3. Мажите не сакаат кога нивната партнерка е целосно пасивна
Можеби не е во вашата природа да бидете екстремно страсни или гласни, и тоа е во ред – секој пар има свој ритам. Но, она што мажите најтешко го поднесуваат е целосна пасивност.

Кога некое лице не се вклучува, не возвраќа и не покажува желба, тоа создава впечаток на незаинтересираност. Не треба да правите ништо посебно – само треба да бидете присутни, активни и да покажете дека ви е грижа.

4. Тие не можат да читаат мисли – мора да им кажете што ве мачи
Мажите често не забележуваат суптилни сигнали и не ги разбираат неизговорените пораки. Наместо да се надевате дека тој сам ќе „сфати“, поефикасно е јасно да кажете што претпочитате.

извор:точка.ком.мк
фото:Freepik

Од истата категорија

Можеби ќе ви се допадне

To top