Четири комбинации на храна што никогаш не треба да ги јадете заедно

Иако некои комбинации на храна можат да бидат вкусни и здрави, некои е најдобро да се избегнуваат.

Одредени намирници кога се јадат заедно можат да го забават варењето, да ја намалат апсорпцијата на хранливи материи или да предизвикаат дигестивни проблеми.

Еве четири комбинации на храна што не се препорачуваат за јадење.

Млеко и цитрус

Млекото со портокал или лимон може да изгледа како безопасна комбинација, но киселините во цитрусот предизвикуваат коагулирање на млечните протеини. Ова може да го забави варењето и да предизвика надуеност, болки во стомакот или гасови. Оваа комбинација е особено лоша за луѓе со нетолеранција на лактоза.

Темно чоколадо и млеко

Темното чоколадо, богато со флавоноиди, има позитивни ефекти врз срцето и крвниот притисок. Сепак, млечните протеини, кога се јадат заедно, ја инхибираат апсорпцијата на овие корисни супстанции. Ова значи дека комбинирањето на чоколадо и млеко може да ги намали или дури и да ги елиминира здравствените придобивки од самото чоколадо.

Кафе и банана

Комбинацијата на кофеин и брзи јаглехидрати од бананата обезбедува брз поттик на енергија и веднаш го буди телото. Сепак, овој ефект е краткотраен, а по падот на шеќерот во крвта, се појавуваат замор и исцрпеност, честопати дури и посилни отколку пред оброкот. Подобро е денот да се започне со протеини и вода, а кафето да се консумира подоцна, со храна што побавно ослободува енергија.

Инстант тестенини и соја сос

Дури и мала количина соја сос во инстант тестенините може значително да го зголеми внесот на натриум. Бидејќи самите тестенини веќе имаат висока содржина на сол, оваа комбинација може брзо да ги надмине препорачаните дневни количини, зголемувајќи го ризикот од висок крвен притисок, проблеми со срцето и задржување на течности, како и дехидрација.

фото:Freepik

извор:курир.мк