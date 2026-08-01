Брз ручек од тава: Готов за 20 минути, а сите го обожаваат

Овој ручек во едно тавче е готов за само 20 минути, а комбинацијата од сочен зеленчук, макарони и сирење му дава совршен медитерански вкус.
Се подготвува во само едно тавче, не одзема многу време, а комбинацијата од зеленчук и тестенини го прави идеален лесен ручек.
Состојки:
100 мл масло
3 домати
1 модар патлиџан
1 лута пиперка
1 црвена пиперка
2 чешниња лук
сол и бибер по вкус
мелена слатка или лута пиперка
100 г рендано сирење
малку свеж магдонос
околу 250 г сварени макарони
Подготовка:
Истурете масло во големо, длабоко тавче, потоа додадете ги преполовените домати, модриот патлиџан, пиперките и лукот. Покријте и оставете го зеленчукот да се динста и да омекне.
Откако зеленчукот ќе биде готов, отстранете го капакот и излупете ги доматите и другиот зеленчук ако лесно се одлепуваат. Потоа изгмечете сè со вилушка за да добиете густа и сочна смеса.
Додадете сол, бибер и мелена пиперка и добро измешајте. Додадете го сечканиот магдонос и ренданото сирење, а потоа додадете ги сварените макарони.
Сè измешајте на тивок оган и послужете додека е сè уште топло. За само 20 минути ќе имате вкусен оброк полн со медитерански вкусови.
фото:Freepik
извор:popara.mk