Брош со дијаманти изгубен од Наполеон – продаден за скоро 3,8 милиони евра

Брош со дијаманти што францускиот освојувач Наполеон Бонапарта го изгубил додека бегал од Битката кај Ватерло на почетокот на 19 век, е продаден за повеќе од 3,5 милиони швајцарски франци (3,79 милиони евра) на аукција во Женева завчера, соопшти аукциската куќа „Сотби“.

Брошот којшто може да се носи и како приврзок, има тркалезен дијамант со тежина од повеќе од 13 карати, опкружен со помали дијаманти. Се продал за многу повисока цена од очекуваната, бидејќи неговата проценка пред продажбата била 200.000 франци (216.000 евра). Цената на наддавањето достигнала 2,85 милиони франци (3,08 милиони евра), вклучувајќи ги и сите трошоци вклучени во конечната цена.

Круглиот скапоцен камен е пронајден, се вели, меѓу личните предмети на Наполеон, во кочија што се заглавила на каллив пат додека тој и неговите војници бегале од британските и пруските сили.

Скапоцените камења му припаѓале на семејството Хоенцолерн од пруската кралска лоза повеќе од два века. „Сотби’с“ не го откри идентитетот на продавачот, но купувачот го опиша како „приватен колекционер“.

На наддавањето беше понуден и зелен берил со тежина од над 132 карати, за којшто се тврди дека го носел Наполеон на неговото крунисување како император во 1804 година. Скапоцениот камен е продаден за 838.000 франци (906.000 евра) – повеќе од 17 пати поголема цена од проценетите вредности пред продажбата.

извор:курир.мк

фото:Printscreen / Universal Stories