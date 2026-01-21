Бресквица провоцира во целосно проѕирна блуза: Градите во преден план

Пејачката Анѓела Игњатовиќ Бресквица објави фотографија во целосно проѕирна блуза, на која нејзините гради се во преден план.

На фотографијата, нејзините гради се во преден план, над кои носеше проѕирна блуза која, покрај градите, го откриваше и нејзиното затегнато тело, на кое се гледа тетоважа од скорпија. Косата ја собрала во елегантна пунџа, а околу вратот ставила скапа огрлица.

Ова не е прв пат Бресквица да ги заинтригира своите следбеници со жешки фотографии. Неодамна беше во Париз, каде што редовно објавуваше фотографии, а една особено го запали интернетот.

Foto: print screen/Instagram/brrrreskvica