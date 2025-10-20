Брена откри детали за новородената внука, но и за односите во семејството: „Јас сум секогаш тука кога им требам“

Семејството Живојиновиќ на почетокот на септември доби принова, кога Филип и Александра станаа родители по вторпати со раѓањето на ќерката Арија.

Музичката ѕвезда Лепа Брена за првпат откри какви промени донесе тоа во нивните животи.

– Тоа е нова љубов, нова заљубеност, некако е фатална за целото наше семејство, морам да признаам. Сите се заљубивме во неа. Во нашето семејство се раѓаа претежно момчиња, иако ќерката на сестра ми има момче и девојче. Кога добив мали обетки со тиркизен дијамант, ќерката на сестра ми беше првата што ги наследи тие обетки, па тие обетки не стигнаа до нашата внука, нашата Арија, но ќе се погрижиме, ако сака некои обетки, тие да бидат нешто посебно за неа – изјави Брена за „Курир ТВ“.

Брена откри и како се однесува малиот Аки по пристигнувањето на неговата сестра во нивниот дом.

– Само нова љубов. Дури и малиот Александар, Аки, тој се грижи за неа, седи до неа и ја држи за рака. Едвај чекаме да помине таа фаза за да можеме да правиме што сите сакаме, да ја земеме и да го ставиме на гради, да јаносиме. Фатална љубов.

Брена има големо семејство, а сега објасни како изгледаат нивните врски и ја спомна мајката на Филип.

– Филип ги има своите родители, Александра ги има своите родители. Се обидувам да бидам личност која е тука кога им треба, бидејќи нивното семејство е сè уште нивно семејство, тоа е еден вид блискост што е сосема логична и нормална. Тие многу добро знаат дека сум таму во два часот наутро, и во пет часот наутро, и дека можеме да седнеме, да се напиеме нешто и да разговараме за некои работи, и да плачеме, и да пееме заедно, да разговараме малку за тоа што е и како е, бидејќи животот носи работи што се и горе и долу, и дека овие работи остануваат меѓу нас. Имам ист однос со Стефан и Виктор. Она за што сум среќна, научивме да разговараме за работи што е тешко да се кажат. Разговараме отворено и искрено, мислам дека нашата поврзаност многу ми помага, а им помага и на децата да ја одржат нашата блискост, кажа Брена.

фото:instagram printscreen/ f.zivojinovic/ lepabrenaa