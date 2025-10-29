Бремената Милица Тодоровиќ трча низ градот – Подготовките за доаѓањето на бебето се во тек 

Папарацо тимот неодамна ја фотографираше пејачката Милица Тодоровиќ како пазарува со својата мајка во Белград.

Откако дозна дека е бремена, Милица Тодоровиќ се повлече од јавноста и не зборуваше со медиумите за својата бременост. Сепак, неодамна на социјалните мрежи се појави видео од приватна забава каде што пееше Милица.

Екипата на „Папарацо Лов“ трпеливо ја чекаше Милица во последните неколку месеци, а ја фатија во друштво на нејзината мајка во елитна населба во Белград каде што пејачката си купила стан.

Тодоровиќ била во опуштено издание, а како што можете да видите од фотографиите, дури и не носела градник. Нејзиното трудничко стомаче едвај се гледаше во тој момент, а убавото време го искористи за да посети одредени продавници и да купи сè што ѝ беше потребно за доаѓањето на бебето.

Youtube printscreen/Paparaco lov