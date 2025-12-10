Бремената Милица Тодоровиќ го покажа стомакот – Тој не се трга од неа

Пејачката Милица Тодоровиќ објави фотографии на кои гордо позира со своето трудничко стомаче во преден план.

Милица се повлече од јавноста по веста за нејзината бременост и не објавуваше никакви нови фотографии на социјалните мрежи, се до сега.

Повремено, се појавуваше некој клип од некоја забава или концерт каде што пееше Милица, а пејачката дури сега, во седмиот месец од бременоста, за прв пат објави фотографии на Инстаграм, гордо покажувајќи го своето стомаче.

Тодоровиќ посетила еден настан и уживала во зимската магија и крофните, па сподели и неколку фотографии од себе со своето куче.

Инаку, неодамна новинарска екипа го посети местото каде што живее Милица Тодоровиќ, а нејзините соседи открија дека тешко ги издржувала првите месеци од бременоста.

Foto: Printscreen/Instagram/milicatodorovicofficial