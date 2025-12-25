Божиќен куглоф

Почестете се себеси и вашите најблиски, во овој посебен период, со овој многу едноставен но вкусен куглоф.

Состојки:

150 грама интегрално брашно

80 грама густин

50 грама мелени бадеми

1 прашок за пециво

150 грама шеќер

1 ванилин шеќер

3 јајца

180 мл млеко

150 грама путер

80 грама суво грозје

Подготовка:

Измешајте го брашното и густинот, додадете ги мелените бадеми, прашокот за пециво, шеќерот и ванилата. Добро измешајте ги јајцата, млекото и стопениот путер и додадете ги во смесата од брашно. Додадете го сувото грозје во смесата и истурете ја во намастен калап за куглоф. Печете 40-45 минути (во зависност од обликот на калапот) во рерна претходно загреана на 180 °C.

Извадете го печениот колач од калапот и оставете го да се олади. Посипете го куглофот со шеќер во прав, а можете и да го премачкате со чоколадна или бела глазура направена од шеќер во прав и сок од лимон.

Уживајте!!

Foto: Freepik

Izvor: Kurir