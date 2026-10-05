Бојана Лазиќ ја покажа мајка си, а сите ја забележаа неверојатната сличност меѓу нив

Популарната водителка Бојана Лазиќ е активна на социјалните мрежи, а со најновата објава воодушеви многумина.

Таа објави фотографија со својата мајка додека позираат во лифт, а во позадина се слуша песната „Лавице“ од Ана Николиќ. Мајката на Бојана е русокоса, исто како и таа, а двете се модерно облечени.

Двете носат очила, а многумина веднаш ја забележаа неверојатната сличност и заклучија дека атрактивната водителка убавината и елеганцијата ги наследила токму од мајка си, која важи за вистинска дама.

Бојана во објавата кратко напишала „Мама“, со емотикон црвено срце, покажувајќи колку е горда на својата мајка.

Инаку, Бојана беше во брак со својот колега Жарко Лазиќ, а за нивниот однос и разводот јавно и отворено зборуваше.

„Многумина не знаат дека во еден момент работев за три медиумски куќи. Им благодарам на тие луѓе кои имаа разбирање за сè што ми се случуваше.

Мојот развод не беше лесен, ниту трошоците што следуваа потоа. Со години вложував во пријателства кои се покажаа како добри инвестиции. Денес водам приватни програми, заработувам и преку социјалните мрежи.

Како девојче работев во солариум, а додека бев во брак, работев во ресторан за готвени јадења. Многу познати личности доаѓаа да се хранат кај мене.“

foto: printscreen/instgaram/bojanalazic00