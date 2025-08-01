Богдана Ражнатовиќ оспасно љубоморна на сопругот, а Вељко јавно се пошегува со неа

Боксерот Вељко Ражнатовиќ често знае да се пошегува за својот однос со сопругата Богдана Ражнатовиќ, а најновата шега предизвика лавина од коментари.

Имено, Вељко Ражнатовиќ објави хумористичен пост во кој го спореди својот однос со сопругата.

Илустрацијата прикажува војник кој се подготвува да оди во војна и ѝ го објавува ова на сопругата:

– Не зборувај со ниедна девојка таму – му вели таа.

Вељко го поврза ова со нивните шеги, па ја означи сопругата и објави неколку емотикони со насмевки кои плачат од смеа.

За потсетување, вељко можентално е на домашна рехабилитација откако го повреди долниот дел од грбот.

фото:Instagram printscreen/ac3isb4ck