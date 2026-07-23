Бившата српска пратеничка како од мајка родена: Невена Стаменковиќ повеќе не е во парламентот, па може да си дозволи селфи „пиштол гола“ во тоалетот

Невена Стаменковиќ, поранешна членка на групата „Моделс“ и пратеничка во Парламентот на Србија, повторно успеа да крене прашина во јавноста – овој пат со фотографија на која позира целосно гола.

Атрактивната бринета со месеци привлекува внимание и со своите провокативни изданија и со својата одлука да се испроба на „Фиеста фанс“ платформата за возрасни, што предизвика бурни реакции и поделени мислења во јавноста.

View this post on Instagram A post shared by Nevena Stamenkovic (@stamenkovicnevena)

Сепак, се чини дека Невена не се грижи за коментарите, туку самоуверено продолжува да провоцира.

На најновата фотографија, која ја направи во бањата, поранешната манекенка се соблече топлес и направи жешко селфи.

Дискретно ги покри градите со рацете, а потоа се соблече „пиштол гола“ додека во преден план го истакна своето извајано тело, на кое, како што можете да видите, напорно работи во теретана.

Иако влезе во петтата деценија, Невена изгледа беспрекорно, што го потврдуваат бројните коментари на социјалните мрежи, каде што многумина ја нарекуваат една од најатрактивните дами на домашната јавна сцена.

За профилот на нејзината „Фиеста фанс“ старница за возрасни, како што самата вели има разни понуди.

„Не би сакала премногу да зборувам за тоа, бидејќи не сакам да ја преминам границата на добриот вкус, но се сеќавам дека еден господин понуди дури 10.000 евра за мојата употребувана долна облека. Бев шокирана. Тоа е само еден пример. Луѓето се многу имагинативни, но морам да признаам дека досега немало никакви непријатности“ – ќе изјави Невена.

Фото: Инстаграм/stamenkovicnevena