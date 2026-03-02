„Бев многу болна“: Александра Младеновиќ откри детали за нејзината здравствена состојба

Пејачката Александра Младновиќ откри како се чувствува еден месец по операцијата. Имено, Александра неодамна имаше операција на крајниците, а сега размислува за своето здравје.

– Да, пред еден месец се опоравив, одлично ми е. Никогаш не пеам на плејбек, само кога морам, но сега сè е одлично – рече Александра и додаде:

За потсетување, Александра беше принудена да се подложи на операција поради долгогодишни проблеми со чести и хронични тонзилити, кои во последно време значително го попречуваат нејзиното секојдневно функционирање, како и нејзините професионални обврски.

– Александра се чувствува добро и нејзиното закрепнување оди добро. Операцијата е извршена пред девет дена, а таа конечно почна да излегува од својот стан. Таа е пресреќна што операцијата е успешно завршена и што повеќе нема да има проблеми со крајниците во иднина. Со оглед на тоа што нејзиното грло и глас се од најголема важност поради нејзината работа, оваа одлука беше неизбежна – откри тогаш извор близок до пејачката.

Foto: print screen/Instagram/tiktok