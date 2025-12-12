Беше популарна во 90-тите, а потоа и дијагностицираа неизлечива болест: „Изгубив 80 проценти од видот, а ми се тресат и рацете“

Пејачката Дорис Бизетиќ ја освои српската сцена во деведесеттите години, а нејзиниот живот радикално се промени откако ѝ беше дијагностицирана болест.

Имено, во 2011 година и беше дијагностицирана неизлечива автоимуно заболување. Од првиот момент, таа е опкружена со семејство и пријатели кои ја прават да се насмевне, а таа не се откажува, се обидува да биде мајка и пејачка.

– Понекогаш ми се тресат рацете, ме боли коленото, но го криев тоа… Сега сакам да ја подигнам свеста кај луѓето дека дури и со мултиплекс склероза, може да се живее и да се размислува позитивно – рече Дорис Бизетиќ пред неколку години.

Во 2010 година, Дорис роди ќерка, Анабела. Шест месеци подоцна, таа се чувствуваше ужасно слаба.

– Откако се породив, чувствував дека сум физички многу послаба. Го припишував тоа на породувањето, сè додека едно утро во летото 2011 година не се разбудив речиси слепа. Веднаш отидов на лекар. Беше утврдено дека изгубив речиси 80 проценти од видот на едното око. Така започна – рече Дорис.

Бидејќи многу болести имаат симптоми слични на мултиплекс склероза, никој од лекарите не можеше точно да ѝ каже што се случува.

– Две години одев на прегледи, прегледи… Се сомневаа на вируси и Лајмска болест. Магнетната резонанца исто така не даде дијагноза. Беше ужасно за мене. Болна сум, но не знам што е. Не знаев што да мислам. Кога конечно ми извадија течност од ‘рбетот во 2013 година, што со сигурност покажа дека станува збор за мултиплекс склероза, почувствував олеснување само за секунда. Добро е, знам што ми е – вели таа.

Едно време зборуваше за силата на волјата со која се справува со сè.

– Најгорда сум на фактот што сè уште одам. Луѓето со оваа болест најчесто завршуваат во инвалидски колички. Сè уште одам! Имам силна болка во ‘рбетот, ме мачи силната светлина, не можам да поднесам бучава, чувствителна сум на допир. Но, не ѝ негирам ништо на мојата ќерка. Се трудам еден ден кога ќе се сети на своето детство, да не мора постојано да кажува колку лоша била мама. Сакам да каже како имала среќно детство цртајќи и играјќи со мама – рече Дорис.

