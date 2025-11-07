Бекута откри што никогаш не прави без да се консултира со астролог: „Тој совет е важен“

Пејачката Ана Бекута откри дека за сите важни животни одлуки се консултира со астролог.

Ана Бекута верува во редот на ѕвездите и нивното влијание врз нашите животи. Иако признава дека не дозволува астролошките аспекти да ѝ владеат со животот, таа сака да разговара со експерти од областа за одредени работи што ги смета за важни.

Меѓу другото, еден астролог еднаш ѝ ја предвидел големата љубов со политичарот Милутин Мркоњиќ, кого го крие од заборав четири години, по неговата смрт.

– Не станува збор за сè, туку за големите работи во животот: кога да се издаде албум, кога да се направи концерт, кога да се започне со снимање… Кои се лошите аспекти за мене, да бидам внимателна и претпазлива, кога да не возам. Тие совети секогаш ми се корисни и важни – изјави пејачката еднаш за „Гранд“.

Иако официјално е во пензија, астрологот ѝ рекол дека никогаш нема да биде вистинска пензионерка.

– Тоа ми го кажа мојот астролог, нема шанси да се пензионирам, вели таа: „Ти и пензија, нема шанси“ – рекла Ана.

фото: printscreen/instgaram