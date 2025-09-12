Радио Милева друг менталитет

Барбара Бобак: „Никогаш не би била со момче од село, не се гледам во таква средина“ (видео)

Пејачката Барбара Бобак откри дека никогаш не би била во врска со момче од село. Барбара Бобак е позната по тоа што отворено ги искажува своите ставови во јавноста и често зборува за врските.

Таа неодамна зборуваше за „црвените знамиња“ во врските и откри кои особини кај партнерот ги смета за предупредувачки знаци, а потоа се осврна и на нејзината врска со пејачот Дарко Лазиќ.

На прашањето дали би била со скромен човек од село, пејачката даде јасен одговор – не се гледа себеси во таква средина, иако самата доаѓа од мало место.

– Па, немам поим. Не мислам. Не мислам дека би се вклопиле. Немам таков менталитет и не би можеал да живеам во природа и на село. Мислам, и јас сум од село, но Футог не е толку село како некои во планините, па не мислам дека би можела“, изјави пејачката за Хајп.

